محافـظ المنوفية: 6 منافذ متحركة جديدة لبيع السلع الغذائية والمطهرات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار فتح منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية والمطهرات بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، حيث جرى اليوم الإثنين، توفير 6 منافذ متحركة بمدينة الشهداء، على أن يجرى توفير منافذ أخرى غداً الثلاثاء بمدينة الباجور، والاربعاء بمدينة منوف والخميس بمدينة أشمون، وذلك للتصدي للممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار التي يفرضها بعض التجار على المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.

حيث أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، أنه جرى توزيع المنافذ المتنقلة أمام موقف الأتوبيس (بمجمع المواقف) بمدينة الشهداء، وكذا قريتي العراقية وكفر عشما التابعة للمركز، وتتضمن بيع للسلع الغذائية الأساسية وبقالة جافة ولحوم ودواجن ومطهرات وخضروات.

من جانبه وجه المحافظ باستمرار التنسيق مع القوات المسلحة لتوفير العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة، مؤكدا تذليل كافة المعوقات التي تواجههم بهدف دعم المواطن ومحاربة الغلاء وخاصة في ظل هذه الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.