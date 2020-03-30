البحرية الفرنسية تعترض سفينة تركية تحمل أسلحة إلى ليبيا

اعترضت البحرية الفرنسية سفينة تركية تنقل أنظمة صواريخ مضادة للطائرات لصالح حكومة الوفاق، حسبما أفادت منظمة حقوق الإنسان السورية المرصد، نقلا عن وكالة ريا نوفوستي الروسية الحكومية.

وأضاف التقرير أن الفرقاطة الفرنسية بروفانس أجبرت سفينة الشحن التركية على تغيير مسارها بعد أن أغلقت الأخيرة نظام التتبع على الرادار في خطوة أثارت شكوك البحرية الفرنسية.

وتعد تركيا هي الداعم الرئيسي لحكومة الوفاق الليبية، حيث ساعدت شحنات تركيا السابقة من المركبات المدرعة والطائرات دون طيار الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقر لها على الصمود في مواجهة التحرك العسكري من قبل الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق والذي بدأ في أبريل الماضي.

وذكرت محطة بي بي سي في وقت سابق من هذا الشهر، أن تركيا أرسلت أسلحة إلى ليبيا، وانتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على البلد الذي مزقته الحرب، مستشهدة بصور الأقمار الصناعية.