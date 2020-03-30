الكنيسة تطمئن الأقباط بكلمات البابا شنودة: مسيرها تنتهي

بثّ المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رسائل من كلمات البابا الراحل شنودة الثالث، في إطار حملته للتوعية بخطورة فيروس كورونا المستجد، والرسائل الروحية التي تبثها في إطار الإجراءات المتخذة للوقاية من تفشي الفيروس.

ونشر المركز كلمات البابا التي جاء فيها: "لا توجد ضيقة تستمر مدى الحياة، لذلك في كل تجربة تمر بك قل مسيرها تنتهي سيأتي عليها وقت تعبر فيه بسلام، إتما في هذا الوقت يجب عليك أن تحتفظ بهدوء وسلام فلا تضعف ولا تنهار ولا تفقد الثقة في معونة الله وحفظه".

وكانت الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس" أعلنت إغلاق مبانيها وإيقاف القداسات وكل الأنشطة الاجتماعية والروحية والكنسية لمدة أسبوعين أو لحين إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا.