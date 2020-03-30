بالصور.. تسليم شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوي بالجيزة

بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تسليم طلبة الصف الأول الثانوي شرائح التابلت اليوم الاثنين، تنفيذا لقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبالاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات، حيث تم تخصيص مدرسة ثانوية بعشرين إدارة تعليمية بالجيزة وذلك لتسليم شرائح التابلت للطلاب بمدارس الجيزة .

وتابع خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إجراءات تسليم شرائح التابلت، لمنع انتشار العدوى والحفاظ على سلامة أولياء الأمور والطلبة، حيث تفقد عدد من المدارس لمتابعة الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن المدارس للجمهور وتخصيص لجان لمتابعة تنظيم وتعقيم المدارس التي يتم التسليم بها .

وشدد حجازي على متابعة التطهير والتعقيم واتباع تعليمات وزارة الصحة بمنع الازدحام والتلاحم والتكدس بالمدارس حفاظا على سلامة المواطنين، كما أكد على مديري عموم الإدارات بضرورة توفير مقاعد متباعدة للطلاب وأولياء الأمور وتوافر مسافة متر بين كل طالب وآخر .

وظهر أولياء الأمور والطلاب على مسافات متباعدة وعلى مقاعد انتظار بفناء المدرسة متباعدة عن بعضها للوقاية من انتشار الأوبئة، كما تم الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات أثناء تسليم شرائح التابلت.