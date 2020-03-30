محافظ الشرقية يتابع تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالمراكز والمدن

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معدلات الأداء ونسب التنفيذ بمشروع حفر وتوصيل الغاز الطبيعي الجاري تنفيذه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى ان توصيل خدمة الغاز الطبيعي لجميع فئات المواطنين يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فتسعى هذه المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشمل جوانب مختلفة صحية واقتصادية واجتماعية ومعيشية تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليه لاسيما وأن من تلك الخدمات مشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي بجميع انحاء المحافظة والتي تسير بخطى جيدة.

أكد محافظ الشرقية أن الشركات المنفذة لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي على أرض محافظة الشرقية حققت ارتفاع كبيرا في نسب تنفيذ الأعمال ومعدلات الأداء طبقا للجدول الزمنى المحدد لنهو المشروع وتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لمنازل المواطنين مما كان له مردود إيجابي لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للاستفادة من الغاز الطبيعي مشيرا إلى أن الشركات المسند لها الأعمال تقوم برد الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال الحفر والتوصيل لتمهيد الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من شركة "غاز الأقاليم" المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي بمراكز ومدن (الزقازيق- منيا القمح – أبوكبير – فاقوس- أبوحماد – كفر صقر) في تحقيق خطى سريعة في معدل أعمال التوصيلات والتركيبات الداخلية والخارجية لتوصيل الغاز لمنازل المواطنين وتحقيق إنجاز كبير في توصيل الغاز بمدينتي الزقازيق ومنيا القمح بعد توقفه لسنوات طويلة.

موضحا أن توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظة له مردود وعائد اقتصادي واجتماعي على الدولة والمواطنين لافتا لأن إجمالي عدد العملاء المحولين للغاز الطبيعي ٥٣٧٩٥ عميل للاستفادة من الخدمة مما سيساهم في القضاء على ظاهرة احتكار التجار لأسطوانات البوتجاز وتوفير ٩٦٨٣٠١ أسطوانة بوتجاز تقدر بقيمة ١٢٦ مليون جنيها.

وفى سياق متصل نفذت شركة "غاز القاهرة" المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي بمراكز ومدن (ههيا - مشتول السوق – الإبراهيمية – ديرب نجم – القرين- أبو حماد) معدلات مرتفعة لأعمال حفر و توصيل الغاز الطبيعي والالتزام الكامل بالبرنامج الزمنى للخطة الموضوعة للمشروع لتوصيل الخدمة إلى المواطنين وان إجمالي عدد العملاء المحولين للغاز الطبيعي ٩١٦٣٦ عميل للاستفادة من الخدمة كمصدر نظيف للطاقة.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعي بوضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن موضحاً بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد الميسر تشجيعاً للمواطنين على الاشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعي.