لليوم الثالث.. "مياه الشرقية" تواجه كورونا بتكثيف تعقيم الشوارع

أكد اللواء شريف فارس، رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا على جميع العاملين بالشركة تكثيف العمل، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار الفيروس.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى استمرار الدفع بمعدات وسيارات لليوم الثالث على التوالي، وذلك ضمن حملة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بجميع أنحاء المحافظة، حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها، على ان يتم استمرار أعمال تعقيم باقى المنشآت الحكومية والمنشآت العامة تباعًا.

وأكد أن الشركة لن تتوانى عن دورها الاجتماعي في مساعدة الأجهزة التنفيذية في أعمال تطهير وتعقيم شوارع المحافظة.