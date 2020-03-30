التوزيع مجانا.. رئيس جامعة طنطا يتفقد خط إنتاج الكمامات الطبية

قام الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم، بزيارة خطوط إنتاج الكمامات الطبية والبِدل الخاصة بمكافحة العدوى، وبِدل العمليات بورش جامعة طنطا، وأشاد بجودة الكمامات الطبية المنتجة، ومراعاة المعايير العالمية فى انتاجها، كما أشاد بالدقة المتبعة في التعقيم والتغليف للحصول على مستلزمات وقائية متميزة.

وبعد تفقد جودة المنتجات والكمامات الطبية، أعلن رئيس الجامعة عن التوسع فى خطوط الإنتاج لتغطية احتياجات المستشفيات الجامعية، وكافة مستشفيات المحافظة والمصالح الحكومية، انطلاقًا من الدور الرائد لجامعة طنطا فى خدمة المجتمع.

وقال "سبع"، إن الجامعة تسعى لدعم التدابير الوقائية لمواجهه كورونا، وأن المستهدف فى المرحلة الأولى من الإنتاج بعد التوسع فى الخطوط الإنتاجية هو إنتاج كمية كبيرة من الكمامات خلال أبريل المقبل، وتوزيعها على المستشفيات الجامعية والمصالح الحكومية بالمجان.

كان رئيس جامعة طنطا قد أعلن عن بدء العمل فى خطوط إنتاج كمامات طبية وبِدل خاصة بمكافحة العدوى، وبِدل عمليات، بورش جامعة طنطا، لدعم الإجراءات والتدابير الوقائية بمحافظة الغربية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأمين وحماية أفراد المنظومة الطبية وطاقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية.