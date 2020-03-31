خليك في البيت.. 7 منصات لمشاهدة أفلام ومسلسلات مجانا في حظر التجوال

نظرا للانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، اتخذت العديد من الدول بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، وكان من أهمها في مصر تطبيق حظر حركة المواطنين في الشوارع من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 6 مساءً، ما جعل الكثير من المواطنين يلجأ إلى الأنشطة المختلفة في أثناء الحجر المنزلي مثل ممارسة الرياضة والقراءة ومشاهدة الأفلام والمسلسلات وتعلم الطبخ والإكثار من العبادات.

ومع دخول مصر الأسبوع السابع من ظهور الفيروس بها، ودعوات الحكومة للبقاء في المنازل تحت شعار "خليك في البيت"، ترصد "الوطن" أبرز المنصات التي تساعدك على مشاهدة الأفلام والمسلسلات على النحو التالي:

Watch It

منصة Watch It الرقمية هي أكبر منصة مصرية، تُتيح العديد من الأعمال الفنية والتليفزيونية بشكل حصري وعلى مستوى عال من الاحترافية، وكانت المنصة أعلنت إتاحة خدماتها مجانا أمام الجمهور لمدة شهر مع بداية الحظر 25 مارس، وذلك ترفيها عن كل بيت مصري في أثناء فترة حظر انتقال المواطنين الجزئي.

وللاستفادة بشهر مجاني عبر المنصة يمكنك الدخول على الموقع الرسمي وإدخال "stayhome" في خانة الكود، وذلك بعد إنشاء حسابك الخاص على المنصة.

منصة شاهد

وأعلنت شاهد عن إتاحة خدماتها مجانا لمدة شهر ما يوفّر للراغبين الترفيه العائلي المليء بالمسلسلات والأفلام والمحتوى الإعلامي النوعي بمواصفات عالمية.

وللاستمتاع بشهر مجاني يجب تسجيل الدخول خلال الفترة التي تمتد حتى يوم 5 أبريل المقبل، وذلك للراغبين من منطقة الشرق الأوسط، أما التسجيل من جمهورية مصر العربية فيتم عبر مشتركي Vodafone.

NETFLIX

تعتبر منصة نتفليكس من أهم منصات بث الفيديو الآن نظرا لكثرة المحتوى الذي تقدمه، كما أعلنت المنصة لإطلاق ما يصل إلى 53 إنتاجا مختلفا على مدار شهر أبريل تتضمن: أفلام، ومواسم كاملة من العروض التلفزيونية والعروض الكوميدية الخاصة، ويمكنك الاطلاع عليها من هنـــــــا.

تقدم نتفليكس تجربة مجانية لمدة 30 يوما، ويمكنك الاستماع بها عن طريق إدخال بيانات بطاقة الدفع الخاصة بك، وقبل نهاية الاشتراك ستذكرك المنصة بأن الفترة التجريبية الخاصة بك على وشك الانتهاء قبل أن تُسحب رسوم أول شهر من البطاقة، وبذلك يمكنك الإلغاء قبل انتهاء الفترة التجريبية.

Amazon Prime Video

وتقدم أمازون برايم فيديو نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يوما لتستمع بعروض أمازون الحصرية، بالإضافة إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية الشهيرة، وتبدأ أول خطة اشتراك بسعر 6 دولارات شهريا.

Apple TV Plus

توفر Apple TV Plus إصدارا تجريبيًا مجانيا لمدة 7 أيام، ويصل سعر الاشتراك بالخدمة إلى 5 دولارات شهريا بعد انتهاء الفترة التجريبية، ويدعم هذا الاشتراك ميزة المشاركة العائلية، حيث يمكن مشاركة لما يصل إلى ستة أفراد من العائلة نفسها الاشتراكات في قنوات Apple TV.

Watch Free

هو موقع ويب لعرض الأفلام، ولا يتطلب أي اشتراك، كما يقدم أفلام بجودة عالية الدقة، وينشرها عبر مصادر مختلفة.

Popcornflix

يحتوي الموقع على منصات متنوعة منها منصة للأطفال ومنصة لأفلام الرعب، وستتمتع من خلاله بتجربة مشاهدة مريحة دون إعلانات.

وخلال الحجر المنزلي، يمكنك أيضا الاطلاع على 8 منصات لقراءة وتحميل الكتب مجانا عبر "الإنترنت" من هنــــــــا، أو 5 تطبيقات تساعدك على ختم القرآن من هنـــــــا.