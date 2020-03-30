ضبط صاحب محل اخفى كمامات طبية لطرحها في السوق السوداء بكفر شكر

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط صاحب محل بيع مستلزمات طبية بكفر شكر، لتخزينه كمية من القفازات والكمامات لترويجها في السوق السوداء بمحل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر، بضبط المدعو "ا.م" صاحب محل لبيع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، دائرة مركز كفر شكر لقيامه بتخزين كمية من القفازات والكمامات مستغلا الأزمة الحالية لفيروس كورونا وحجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء.

وبمداهمة المحل جرى ضبط 300 "جوانتي" و200 كمامة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر رقم 1956جنح مركز شرطة كفر شكر وتولت النيابة التحقيق.