برلماني يكشف تفاصيل تسجيل 18 إصابة بكورونا في الدقهلية

أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة اتصالات البرلمان ونائب طوخ وقها، تسجيل حالة إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا بمدينة بنها بمحافظة القليوبية لترتفع الحالات إلى 18 على مستوى المحافظة.

وأوضح النائب في بيان له على صفحته بفيسبوك، أن المصاب الجديد كان مخالطا لشقيقه الذي أصيب أمس وتم نقله للحجر الصحي، مضيفا أن وزارة الصحة أعلنت نتيجة تحاليل 9 حالات للمخالطين لبعض المصابين بمراكز المحافظة وظهرت النتائج جميعها سلبية.

وأضاف النائب: "بعيدا عن أي شائعات نشرت على السوشيال ميديا بأرقام مختلفة ومعظمها غير صحيح فإن التقارير الرسمية تكشف أن إجمالي الحالات الإيجابية على مستوى القليوبية بمختلف مراكز المحافظة 18 حالة كالتالي حالتين بقسم أول شبر الخيمة وحالتين بقسم ثاني شبر الخيمة وحالتين بمركز قليوب وحالة بمركز شبين القناطر و٤ حالات بمركز القناطر وحالة بالخصوص وحالتين بمركز بنها وحالة بمركز طوخ و٣ حالات بقسم بنها.

وطالب "بدوي" بعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها مناشدا المواطنين بالبقاء في منازلهم خلال الفترة المقبلة لأنها تعد الأهم والأخطر في خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ داعيا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.