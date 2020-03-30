طبيب صدر: استخدام الكحول بشكل خاطئ من الممكن أن يؤدي لفقدان البصر

قال الدكتور أحمد رمزي أخصائي أمراض الصدر، إن استخدام الكحول بشكل غير صحيح من الممكن أن يؤدي إلى أعراض فجائية عنيفة منها فقدان البصر، لأنه يدخل للجسم فيتحول إلى مواد والتي تغير من حمضية الدم فتؤثر على التنفس ومن الممكن أن تؤدي للوفاة في غضون نصف ساعة.

وأضاف رمزي، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أن كمية قليلة لا تؤثر في الجسم وإنما كمية تصل إلى 10 سم هي التي تؤدي للوفاة، لافتاً إلى أنه إذا حدث ذلك يجب التوجه إلى أقرب مستشفى بها مركز سموم للتعامل معها داخل العناية المركزة التي تحتاج إلى تعديل فوري لأنه يؤثر على التنفس والرئة ووظائف الكليتين وتحتاج للتدخل السريع.

وتابع، أنه في حالة تناول الكحول الإيثيلي بالخطأ لا يحدث ضرر عنيف، إنما الكحول المثيلي هو الذي يسبب مشكلة حقيقية والتي قد تؤدي إلى فقدان البصر، ووجه النصيحة للمواطنين بعدم وضع الكحول في زجاجة تكون جذابة للأطفال ويجب وضعها بعيدا عن متناول الأطفال.