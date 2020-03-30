أخصائي تغذية يحذر من خلط الكلور بالمواد الكيميائية.. "يسبب تسمم"

حذر الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، المواطنين من خلط الكلور بأي مواد كيميائية أخرى، مؤكدا أن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى حدوث تسمم ثم الوفاة، لافتا إلى أن خلط الكلور التجاري بالخل الذي ينتج عنه غاز سام يؤدي للوفاة، أو خلط الكلور مع الكحول، أو خلط الكلور مع النشادر.

وأضاف سالم، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أنه في الفترة الأخيرة ظهرت تركيزات للكلور مختلفة فيجب الحذر منها فعند استخدامه للأسطح يكفي الذي يكون تركيزه 5٪، والذي يعتبر الكلور التجاري، مشيرا إلى أنه عند استخدامه في نظافة الحمامات يجب رفع التركيز إلى حوالي 12٪ ويستخدم في نظافة الحمامات وخاصة العامة أو في المستشفيات.