توافر السلع وحملات تعقيم المنشآت والشوارع وغلق الأسواق بكفر الشيخ

تواصل محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، حملات الرش والتعقيم للشوارع، والمنشآت بكل المدن والقرى.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن، باستمرار حملات التعقيم وتعظيم دور المشاركة المجتمعية، حيث يجرى تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة والشوارع، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، على أنه جرى التأكيد على وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والقرى، على رش المنشآت والشوارع بصفة مستمرة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه جرى توزيع 8 أطنان من الكلور، حيث يجري تنفيذ أعمال الرش والتطهير، طبقًا لتعليمات الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان كالتالي:

التطهير بالكلور المخفف بتركيز 5% وذلك بمعدل 100 سم كلور لكل 1 لتر ماء، والرش كل 5 ساعات، للأماكن ذات التردد المتوسط، وكل 3 ساعات للأماكن ذات التردد المرتفع، وينفذ فريق المتواطنة، عمل ورشة عمل للعاملين بالأماكن التي يرشها، لتدريبهم وتوعيتهم بآلية المكافحة، وإعطائهم النصائح العامة، لتجنب انتشار العدوي.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتشديد الإجراءات الوقائية وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، التي تضمنت زيادة أعداد فرق التقصي الوبائي، وأعمال التطهير بكل المنشآت والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي التأكد من تطبيق العزل الذاتي كاجراء احترازي، بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس والفعاليات والعروض الفنية وتقليل أعداد العاملين بالوحدات الخدمية.

وفيما يخص الأسواق، أشار نور الدين، الى انه جرى منع التجمعات بحظر إقامة الأسواق وسرادقات الأفراح والعزاء، أو تشغيل القاعات والأندية الترفيهية في إقامة الأفراح، بالإضافة إلي إيقاف تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم، فضلًا عن غلق المقاهى والكافيهات والمحلات التجارية من الـ 7 مساءًا إلى الـ 6 صباحًا.

ووفق خطة الدولة، في إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كل الأجهزة ذات الصلة، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشاد المحافظ، بالتزام المواطنين بحظر التجوال، وفقا لقرارات الدولة، كما أثنى على انتشار الدوريات الأمنية بشوارع العاصمة، للتأكد من التزام المواطنين بالقرار.

وكذلك الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المتابعة، والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع أية حالات طارئة، والتكاتف المستمر بين كل الجهات ذات الصلة لمُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا.

وأشار إلى إقامة أكمنة ثابتة بالطرق الرئيسية لمنع مرور السيارات، والتأكد من وقف حركة المواصلات "النقل الجماعى العامة والخاصة" نهائياً، وذلك حتى الـ 6 صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، ويُستثنى السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

وطمأن المحافظ، الاهالى على توافر السلع الغذائية والمطهرات بالشركة العامة للتجارة ومنافذ البيع ، فضلا عن وانتظام حركة البيع والشراء طبقًا للأسعار المقررة.

وشدد على مراقبة الغش التجاري، والتأكد من تاريخ الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلي حملات لضبط المخازن والمصانع المخالفة وتحقيق رقابة صارمة على أسعار المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات وغيرها من كل مستلزمات المواطنين.

وأكد على استمرار الحملات التموينية والرقابية والمرور على الأسواق والمحلات العامة والصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية ومنافذ بيع السلع، فى إطار تشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، فى إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية، وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه.

ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشيرا إلى ان أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تتابع لحظياً مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ومباحث التموين، وأن هناك حملات مستمرة للتأكد من توافر كافة أنواع السلع، فضلاً عن إنضباط التجار وعدم رفع الاسعار، وأنه سيجرى توقيع عقوبات على من يثبت قيامه برفع الاسعار