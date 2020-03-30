وزيرة الصحة: تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة وحيدة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في اجتماع عقده مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وفي بداية الاجتماع استعرضت الوزيرة الموقف الحالي للحالات، موضحة أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، بينما بلغ عدد الحالات التي جرى شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة، فيما جرى اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم، وحالة وفاة واحدة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في مصر 41 حالة، بينما يبلغ إجمالي عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، يخصم منها الـ182 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، ويخصم من الـ182 حالة عدد الحالات التى شفيت وخرجت حتى الآن وهي 132 حالة.

مدبولي يوجه بزيادة معامل التحاليل.. والوزيرة: لدينا 26 معملا وستزيد خلال 48 ساعة

كما استعرضت الوزيرة التوزيع الجغرافي لعدد المرضى بالمحافظات المختلفة، وموقف التقصي الذي تجريه فرق الوزارة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التي تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (PCR)، وأوضحت الوزيرة أنه يوجد حاليا 26 معملا، على مستوى المحافظات، لإجراء التحاليل، وسيجري زيادتها خلال الـ48 ساعة القادمة.

كما عرضت الوزيرة موقف المستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات، وجهود الجهات الحكومية لتوفيرها.