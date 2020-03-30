جامعة القناة: تقرير يومي لتقييم تجربة التعليم عن بعد

أكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تفعيل عمل لجنة المتابعة للتعليم عن بعد، والتى تم تشكيلها برعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لوقاية الطلاب من فيروس كورونا.

وأوضح، أن اللجنة ستقوم بتقييم خطة الجامعة لتنفيذ منظومة التعليم عن بعد، ومتابعة المنظومة التعليمية لكل كلية، حيث يتم تقسيم الكليات علي أعضاء اللجنة، ويقوم كل عضو بمتابعة مجموعة من الكليات التي لها علاقة بالتخصص، ليقوم كل عضو بالدخول على الروابط بمتابعة المحتوى الإلكتروني المقدم للطلاب وتقييمه ومعرفة طبيعة هذا المحتوى، والتواصل مع الطلاب عن طريق الاتحادات الطلابية لكل كلية لمعرفة المشكلات التي تواجه الطلاب، ومحاولة وضع حلول لها مع وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس المعنيين.

وطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإعداد تقرير يومي يتضمن إحصائيات عن عدد المقررات التي تم رفعها، وطبيعة المحتوى وعدد الطلاب، وكذلك عدد الزيارات الفعلية للطلاب بهذا المحتوى، والنسبة المئوية للطلاب المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اُتخذت لحل هذه المشكلات، مشددًا على ضرورة تقديم تقرير أسبوعي من لجنة المتابعة لما تم خلال الأسبوع المنقضي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدة الدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع أعضاء لجنة متابعة التعليم عن بعد، لمناقشة خطة الجامعة لمتابعة تنفيذ منظومة التعليم عن بعد.