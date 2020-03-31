مع عدم وجود دواء لـ كورونا.. نصائح عليك اتباعها في حالة ظهور الأعراض

منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر الماضي، والعالم يسعى جاهدا إلى إيجاد لقاح لمواجهته ووقف زحف المرض الذي واصل غزوه دولا جديدة.

وفي ظل عدم التوصل إلى دواء لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أو تحديد بعض المركبات المضادة للفيروسات التي قد تعالج هذا المرض، لا تزال التدابير الوقائية في مقدمة الأسلحة في مواجهة تمدد الوباء.

الدكتور خالد سمير، نائب رئيس حزب "المحافظين" للشؤون الصحية قدم مجموعة من النصائح لمن يشك في إصابته بفيروس كورونا عليه القيام به في الوقت الذي لا يوجد فيه علاج للمرض.

وقال سمير لـ"الوطن"، إنه على من يشعر بأعراض فيروس كورونا ألا يذهب لمكان مزدحم، لمجرد رغبته فى إجراء اختبار كورونا، وأن ينعزل تلقائيا بغرفة في منزله، ويتناول أدوية مثل البنادول وڤيتامين سى 1000 مجم يوميا مع راحة كاملة للجسم، محذرا من تناول عقار البروفين.

وأضاف أنه يجب أن يراقب تطور أعراضه بقياس درجة حرارة الجسم، أو أي ضيق بالتنفس، وإن أمكن معه يراقب مستوى تشبع الدم بالأكسچين بجهاز OXYMETER، وأن يتغرغر بخليط من محلول يجمع الليمون والخل الأبيض والملح مع قليل من الماء، عند ظهور أول ألم بالحلق.

ونصح سمير بتناول المشروبات الدافئة بشكل كبير وأهمها عصير الليمون بماء دافئ لتقوية المناعة، ولترطيب الجسم بكفاءة، لمنع تحول المخاط الذي يجري إفرازه بالجهاز التنفسي إلى اللزوجة القادرة على سد الشعيبات الهوائية، مع تلطيف الحلق بالعسل أو بسائل دافئ ثلاث مرات في الساعة الواحدة.

ويرى سمير ضرورة الاعتناء بمستوى الزنك ZINC GLUCONATE فى حدود 80 مجم في اليوم ولعدة أيام متتالية، كما يعتني بمستوى ڤيتامين سي بالجسم، وفي حال تطور الحالة لضيق في التنفس فذلك يتطلب الرعاية الصحية المتخصصة.