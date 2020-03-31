الديهي: نجاح مجابهة مصر لـ كورونا مرهون بفهم ووعي الشعب بأكمله

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تُعد من أفضل دول العالم في مواجهة ومجابهة فيروس كورونا، موضحا أن هناك إدارة "شاملة متكاملة متناغمة" لأول مرة في الحكومة المصرية للأزمة، محذرا أن القادم صعب وعلى المواطنين دور كبير في تنفيذ إجراءات الدولة التي اتخذتها حتى الآن، والمرهون نجاحها بفهم الشعب المصري بأكمله دون استثناء.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، وعددا من الوزراء واستعرض بدقة مدى توافر السلع الأساسية، واستمرارية الاحتياطي، مضيفا للمواطنين: "اطمنوا مصر مأمنة وبها سلعة تكفي لـ 6 أشهر، ولدينا إدارة ممتازة للمخزون السلعي".

وأكد الإعلامي، أن الرئيس السيسي، أصدر 3 توجيهات رئاسية بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.