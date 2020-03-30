ضبط طبيب أسنان متهم في جريمة قتل بالمنيا

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا، طبيب أسنان، اُتهم في جناية قتل، خلال مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ إلى مركز أبوقرقاص من المستشفى العام بوصول "ح. ا. م"، 70 عامًا بالمعاش، ومقيم ببندر الفكرية جثة هامدة.

وبانتقال الرائد محمد بكر رئيس مباحث مركز أبوقرقاص وبسؤال نجل المتوفي "أ. ح"، 50 عامًا، مدرس، اتهم"خ" 50 عامًا طبيب أسنان بالتسبب في وفاة والده، وذلك بعد حدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، ما أدي إلى قيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه وأحداث إصابته التي أودت بحياته.

تم ضبط المشكو في حقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.