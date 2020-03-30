وزير الصحة تشكر الرئيس بعد قرارات الأمس: تاريخية وفيها تقدير معنوي لنا

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن توقيت إصدار قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، لدعم القطاع الطبي، كان توقيتها أهم ما فيها، موضحة أن هذه القرارات حملت ميزانية الدولة مليارات الجنيهات.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "القرارات قيمته عالية جدا، وهو تقدير من الرئيس للعاملين في القطاع الطبي".

وتابعت: "وبهذا أعطى رسالة للمجتمع المصري بأهمية العاملين بالقطاع، والشكل الأدبي عالي فيه وإن كان ماديا".

وأردفت: "ممتنون للرئيس الذي رفع قراره من الحالة المعنوية للعاملين في القطاع الطبي، وتوقيت القرار تاريخي وهو مطلب سنوات طويلة من القطاع الطبي، وهو لفتة كريمة من الرئيس السيسي".