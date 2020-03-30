زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء السوداني إلى مصر وإثيوبيا

أعلن رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، عن زيارة قريبة لمصر وإثيوبيا لحثهما على استئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبى، وذلك حسب بيان عن رئاسة الوزراء السودانية، أفاد بأن «حمدوك» بحث هاتفياً مع ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكى، مستقبل المفاوضات، ونقل للجانب الأمريكى نيته زيارة «القاهرة» و«أديس أبابا» قريباً لحث الطرفين على استئناف المفاوضات حول سد النهضة، واستكمال المتبقى من القضايا العالقة المهمة.

مباحثات "واشنطن" حققت إنجازاً

وأوضح البيان أن «حمدوك» اتفق مع الجانب الأمريكى على أن التفاوض فى «واشنطن» حقق إنجازاً كبيراً، ما يجعل استئنافه منطقياً، كما اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التفاوض بشأن سد النهضة بمجرد تغلب العالم على جائحة «كورونا»، وأعرب المسئول السودانى عن تعاطف الشعب السودانى مع الولايات المتحدة التى تعانى من تفشى الفيروس.

وكان من المتوقع أن توقّع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق، فى «واشنطن»، الشهر الماضى، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذى تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلّفت عن الاجتماع، ووقّعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.

وحينها قال وزير الخزانة الأمريكى إن «واشنطن تشعر بالغضب لتخلّف إثيوبيا عن جولة المحادثات». واستضافت الولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات فى «واشنطن»، بحضور وزراء من الدول الثلاث وممثلين للبنك الدولى، بعد سنوات من المفاوضات الثلاثية الفاشلة، فى ظل رفض مصرى رسمى للتعنت الإثيوبى وعدم الالتزام بمسار المفاوضات.