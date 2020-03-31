شريف نور الدين يقدم "بالبجامة" عبر أنغامي

يقدم الإعلامي شريف نور الدين، أسبوعيا برنامج بشكل البودكاست "بالبجامة"، ويعرض عبر قناة GME على اليوتيوب وأنغامي.

وتدور فكرة البرنامج حول تقديم ملخص عن مايدور طوال الأسبوع على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى استضافة أصدقائه من الفنانين الشباب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

https://m.youtube.com/watch?v=q45tpUXIL0g&feature=share

وجاءت فكرة البرنامج بالمصادفة مع الأحداث التي تمر بها البلاد في الوضع الحالي، حيث كانت الفكرة مطروحة قبل انتشار فيروس كورونا "بالبجامة".

ويعرض البرنامج يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً، وعرضت أول حلقاته اليوم ونالت استحسانا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.