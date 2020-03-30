محاكاة لإنقاذ مريض بإحدى قرى الحجر المنزلي بالمنيا

أجرى، اليوم، مرفق إسعاف المنيا، محاكاة لإنقاذ مريض بفيروس كورونا، لتحديد مدى سرعة التحرك والتواجد والتعامل مع الطوارئ، وذلك بقرية القيس في مركز بني، والتي تعد إحدى قرى الحجر المنزلي لفيروس كورونا.

كان الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، قد أجري جولة داخل قريتي القيس وأبو جرج التابعتين لمركز بني مزار، واللتان تشهدان حجرًا منزليًا، وتفقد مقر الوحدة الصحية بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والمهندس إسماعيل الفحام، رئيس مركز بني مزار.

وخلال الجولة تم استدعاء سيارة إسعاف من خلال خط طوارئ المرفق 123 لإنقاذ مصاب داخل القرية بأزمة قلبية، دون تعريف هويته الحقيقة، حيث تم الاستجابة للاستغاثة خلال دقائق محدودة من خلال تواجد سيارة مجهزة بالاحتياجات اللازمة سواء الأكسجين، وسرير متحرك، وغيرها.

وأكد مسؤول بمرفق الإسعاف على يقظة رجال الإسعاف، وانتشارهم في جميع المناطق من خلال نقاط ثابتة ومتحركة في ظل الظروف الراهنة، وغيرها خلال الطقس السيئ أو حوادث الطرق والطوارئ.