 الخرطوم: إرجاء امتحانات الشهادة السودانية إلى أجل غير مسمى

قال وزير التربية والتعليم السوداني محمد الأمين التوم، إنه تقرر إرجاء امتحانات الشهادة السودانية إلى حين آخر، في إطار خطط التصدي لانتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعقدت اللجنة العيا للطوارئ الصحية في السودان اجتماعا مساء اليوم، واستمعت لتقارير عن آخر التطورات فيما يخص كورونا، وسبل مكافحته.

وقال وزير التربية والتعيلم السوداني، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية،: "امتحانات الشهادة السودانية كان مقررا أن تعقد في 12 أبريل المقبل، وكان هناك إصرار على عقدها، حفاظا على مستقبل الطلاب، وبذلنا كل ما في وسعنا للوصول إلى هذا الهدف، وأبدينا تفاؤلا بخصوص سير الأمور على نحو طبيعي في السودان"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضاف التوم: "من منطلق المسؤولية والعقلانية، وتقديرا للموقف الماثل الآن بوضوح وشجاعة، ونظرا لأن اللجنة العليا للطوارئ الصحية رأت أن الوضع لا يحتمل إجراء الامتحانات في الوقت المحدد لها، فقد قررت اللجنة ووزارة التربية والتعليم إرجاء الامتحانات إلى حين آخر".

وأعرب الوزير السوداني، عن أسفه للطلاب وأسرهم بسبب هذا القرار، الذي اتخذ لمصلحة الطلاب والشعب السوداني.

من جانبه، أعرب وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، عن أسفه لانتشار شائعات حول مرض كورونا في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، مناشدا وسائل الإعلام عدم نشر تلك الشائعات.

وقال صالح: "من غير المقبول أن يشكك البعض إلى الآن في وجود المرض في السودان، هذا أداء غير مسؤول، وقد نضطر أن نتخذ إجراءات ضد أجهزة الإعلام التي تحبط تحرك الدولة في مواجهة هذا المرض، الذي يعتبر أمرا يتعلق بالأمن القومي، لأنه لا مساحة لنشر الجهل في تلك المرحلة".

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت تسجيل 6 إصابات بالوباء، كلها لعائدين من الخارج، توفي من بينها حالتان.

إيقاف الأنشطة التجارية وإغلاق الأسواق من الرابعة عصراً بولاية الخرطوم

وفي سياق متصل، أصدرت حكومة ولاية الخرطوم قرارا حددت بموجبه النطاق الزمني لممارسة النشاط التجاري بالأسواق والمحلات التجارية والخدمية للحد من انتشار كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وشمل القرار إيقاف الأنشطة التجارية وإغلاق الأسواق من الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، اعتبارا من غدا الثلاثاء، باستثناء المخابز والصيدليات ومحطات الوقود والبقالات ومحلات بيع الخضار واللحوم على أن تستمر أنشطتها الخدمية حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.