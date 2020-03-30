وزيرة البيئة عن مكافحة كورونا: نفصل النفايات العضوية عن الطبية

قالت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن كل مستشفى لديها خطة للتخلص من فيروس كورونا، ثم تأتي المراقبة الإلكترونية لمنظومة الأداء.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "الحدث"، أنه اعتبارًا من غد، الثلاثاء، ستقدم الوزارة الدعم الفني للمسشفيات الجامعية وغيرها.

وأشارت وزيرة البيئة، أن فكرة فصل النفايات تقلل من انتشار العدوى، حيث إن فصل القمامة او النفايات العضوية عن الطبية أثناء الحرق في محارق مغلقة يقلل من فرص انتشار العدوى عامة وفي فيروس كورونا بشكل خاص.

ولفتت، إلى أن التفتيش والمتابعة يشمل عملية النقل من المستفشيات حتى المحارق تتم بشكل تقني مراقب، موضحةً أن تلك المنظومة سوف تستمر حتى بعد كورونا لتبقى شوارع مصر نظيفة ومعقمة، ضمن آليات محددة وخطة تم الحث عليها ومتابعتها من القيادة السياسية.