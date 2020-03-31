"تعليم الإسماعيلية" يواصل توزيع شرائح الإنترنت على طلاب أولى ثانوي

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أمس، تواصل عملية توزيع شرائح الإنترنت على طلاب الصف الأول الثانوي العام وبمتابعة مستمرة من المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والذي كان متواصلا لحظة بلحظة، حيث جرى اختيار مدررسة بكل إدارة تعليمية بإجمالي 10 مدارس منها 3 مدارس إدارة شمال التعليمية، وذلك لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح قبيصي، في بيان، أن جميع الإدارات الثمانية تم العمل بها عدا مدرسة الشهيد محمود منصور بإدارة أبوصوير التعليمية، التي سوف يتم التوزيع فيها بداية من اليوم الثلاثاء، وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات.

وأضاف قبيصي، أنه جرى تشكيل عدد من اللجان بإشراف لجنة رئيسية بديوان المديرية لمتابعة آلية التنفيذ الممثلة في تقسيم أولياء الأمور والطلاب بأعداد قليلة على الفصول الدراسية وأفنية المدارس لإنهاء إجراءات تسليم الشرائح بعيدا عن التكدس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار مدير تعليم الإسماعيلية إلى أنه من المقرر أن يجري الانتهاء من توزيع الشرائح قبل الاختبار التجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل المقبل كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام والذي سيكون في الفترة من 30 أبريل وحتى 17 مايو، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تطبيق منظومة وآلية توزيع شرائح الإنترنت الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب الفصل الأول الثانوي للعام الدراسي 2019 / 2020، وتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية بضرورة الحد من تكدس وازدحام الطلاب وأولياء الأمور أمام مراكز وفروع الشركة المصرية للاتصالات أثناء عمليه استلام شرائح الإنترنت.