"مايكروسوفت": جائحة كورونا ستسرع التحول الرقمي في كل دول العالم

قال المهندس علي الفرماوي نائب رئيس شركة مايكروسوفت للتحول الرقمي، إن الحياة ستتغير بعد انقضاء أزمة انتشار جائحة كورونا، لافتًا إلى أن التحول التكنولوجي سيزيد خلال الفترة القادمة.

وأضاف "الفرماوي"، في مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "الحدث"، أن هذه الجائحة في العالم أجبرت الجميع على استخدام التكنولوجيا، متابعًا: "اللي كنا مابنحبش نعمله بمزاجنا دلوقتي بقينا بنعمله غصبًا عننا".

وأردف، أن شركته تطبق فكرة العمل إلكترونيًا منذ وقت طويل، لكن الجائحة الأخيرة في العالم، ولتوسع رقعة عمل الشركة في بقاع عدة، دفع الشركة لزيادة شيوع هذه الثقافة في العمل.

وواصل: "صحيح كنا متعودين على ده في شركتنا، بس الجديد دلوقتي إن كل تيم العمل شغال من البيت، وبتابع فروعنا بالاتصال الإلكتروني والكونفرانس كوول في ظل هذه الازمة، وكل الحكومات والمؤسسات العملاقة بقت تعمل ده".

وأردف "الفرماوي": "أزمة كورونا أثبتت أن التكنولوجيا مهة وحل ناجع وواقعي في المستقبل"، متوقعًا، لافتًا إلى أن الفيروس المستجد أعاد صياغه العلاقة بين الأفراد والحكومات، وسيصبح هناك قومية من نوع جديد.

وأتم: "الآن الفخر لم يعد بشحص وحيد أو زعيم معين، بل جميع شرائح المجتمع قدمت بطولات زي الطبيب والممرض وكافة القطاعات".