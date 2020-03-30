موريتانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت موريتانيا أول حالة وفاة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وقامت وزارة الصحة الموريتانية برفع الحجر الصحي عن 84 شخصًا شمال البلاد، من أصل 946 موزعين على 17 فندقًا تتابع السلطات حالاتهم الصحية، بعد وصولهم البلاد على متن رحلة عادية للطيران الإسباني.

وذكرت الإذاعة الموريتانية، اليوم، أن 44 من هؤلاء يتوزعون بين جنسيات موريتانية ورعايا من تشيلي والجزائر ومالي وإسبانيا.

وأعلنت موريتانيا شفاء حالتين من أصل خمس حالات تم التأكد من إصابتهم بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدة أن حالة الثلاثة أشخاص المتبقين جيدة.

وقررت الحكومة الموريتانية وقف التنقل بين المحافظات، وإغلاق جميع الأسواق فى البلاد، باستثناء أسواق المواد الغذائية.