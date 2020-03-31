والدة أول طفل مصري يتعافى من كورونا عن الأطقم الطبية: جيش يعمل في صمت

كشفت السيدة مها، والدة الطفل آدم، أول طفل مصري يتعافى من فيروس كورونا، عن دور مدرسة نجلها خلال فترة مرضه والدعم الذي قدمه المدرسين والمعلمات للطفل، حيث ذكرت أن المدرسة عّملت حائط صد لكل الشائعات التي خرجت عن الأسرة الخاصة بها، "فيه شائعات أني مخلفة أكثر من 2 وعندي ولاد كتير وكلهم مصابين بفيروس كورونا ومخبية".

وسخرت "مها"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر": "يعني لما أبلغ وأقول إن عندي طفل مصاب بالفيروس هو وأبوه، هخبي باقي ولادي يعني، وبعدين أنا مش عندي غير آدم وفتاة أخرى في الجامعة"، موجهة في الوقت ذاته الشكر والتقدير لكل الأطباء والممرضات في مستشفى الإسماعيلية: "الناس دي سهرانة مش بتنام"، واصفة الأطقم الطبية بـ"الجيش الذي يعمل في صمت".

وأشارت إلى أن الممرضين والممرضات في المستشفى لا يعلموا أي شخص معاملة جافة، ولكن العكس هو الصحيح: "دول بيبتسموا ويشوفوك عاوز إيه ويحاول يعملهولك"، مستطردة: "أنا مقسومة اثنين حته رجعت لي وهو أدم وحته لسه وهو زوجي"، موضحة أن وزارة الصحة لا تخرج اي شخص من مستشفى الحجر إلا بعد إجراء تحاليل مرات عديدة قد تصل لـ 10 مرات وأشعة أكثر من مره.

وتابعت: "زوجي كويس وبصحة كويسة وبكلمه أطمئن عليه يوميا، وعشان صوته كويس فيه واحدة نزلت على الفيس بوك لما شافت الفيديو وهو في المستشفى، قالت طب ما هو كويس أهو أمال بتقولوا عيان لية"، موضحة أنها ردت على تلك السيدة على الفيس بوك بقولها "قولي ربنا يشفيه، لأن حضرتك مش شايفة إلا حته صغيرة من الحدوتة".