حبس طالب جامعي بتهمة بيع قطع أثرية

قررت النيابة العامة في محافظة المنيا، حبس طالب جامعي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار بالقطع الأثرية.

وأوضحت التحقيقات والتحريات أن المتهم حاول استغلال حظر تحرك المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا لنقل القطع الأثرية من إحدى القري بالمنيا إلى محافظة أخرى لبيعها لتاجر أثار، وضُبط المتهم وطلبت النيابة تشكيل لجنة لفحص المضبوطات والتأكد من أثريتها من عدمه.

وتمكن ضباط قطاع الأمن العام من ضبط طالب جامعي بحوزته 113 قطعة أثرية في المنيا، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كانت معلومات وردت أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة ملوي في المنيا، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار وعرضها للبيع.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وضبط في مسكنه وعثر بحوزته على 113 قطعة وعملة أثرية ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية، وبعرض المضبوطات على مفتشي آثار المنيا أفادوا بأثريتها، وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الآثار.