كوريا الشمالية توجه انتقادا لوزير الخارجية الأمريكي لتشجعيه على مواصلة العقوبات

وجهت كوريا الشمالية، اليوم، انتقادا لاذعا لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لتشجيعه الدول على مواصلة الضغوط على النظام الكوري الشمالي في الوقت الذي يدعو فيه إلى استئناف الحوار.

ووجه النظام الكوري الشمالي رسالة إلى بومبيو، عبر وكالته الرسمية وهي وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، هدده فيها بأن بيونج يانج قد تسلك "طريقها الخاص" وسط توقف المحادثات بشأن برنامجها النووي.

واتهمت كوريا الشمالية، وزير الخارجية الأمريكي بتشجيع الدول الأخرى على مواصلة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على كوريا الشمالية خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بعد اجتماع بالفيديو لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى.

"بيونج يانج": كلمات بومبيو قادتنا إلى فقدان الرغبة في الحوار

وقالت وكالة كوريا الشمالية إن "مبادرة الحوار التي اقترحتها الولايات المتحدة لكسب وقت وتوفير البيئة المناسبة تهدمت للغاية كلماته قادتنا إلى فقدان الرغبة في الحوار مرة أخرى".

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية: "مهما كانت العلاقات قوية وودية بين زعيمي دولتين فهي لن تغير سياسة الولايات المتحدة العدائية ضدنا".

وتوقفت المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشأن برنامج الدولة الشيوعية النووي جراء عدم توصل قمة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي إلى حل في فبراير من العام الماضي بسبب خلافات كبيرة بشأن المدى الذي قطعته بيونج يانج على صعيد نزاع أسلحتها النووية وعدم تخفيف واشنطن للعقوبات في المقابل.

وكانت هيئة الأركان المسلحة الكورية الجنوبية قالت في وقت سابق، أنه اتضح أن قاذفة الصواريخ متعددة الفوهات "بالغة الضخامة" التي ادعى الشمال أنه اختبرها في إطلاق صاروخي قبل يوم، تشبه نظام الإطلاق الصاروخي الموجه المتعدد كبير العيار الذي اختبره في العام السابق.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن المتحدث باسم الهيئة كيم جون راك، قوله إن القوات المسلحة تدقق في صور بثتها وسائل الإعلام الرسمية الشمالية، لقاذفة الصواريخ متعددة الفوهات الضخمة جدا التي اختبرتها أمس الأحد، في الوقت الذي تبدو فيه القاذفة مختلفة عن سلاح شمالي أخر يحمل نفس الاسم.

وأضاف راك، "نحتاج لمزيد من التحليل لكثير من لتفاصيل"، فيما أشار المسؤولون، إلى أنه من المحتمل أن يكون الشمال غير اسم النظام الصاروخي كبير العيار، بغرض تصنيفه كنظام إطلاق صاروخي متعدد الفوهات وبالغ الضخامة.

ويعتقد أن كوريا الشمالية أصبحت جاهزة تقريبا لنشر نظام الإطلاق الصاروخي متعدد الفوهات الضخم جدا، بعد قيامها بسلسلة من التجارب منذ العام الماضي.

من جانبها ذكرت وكالة الأخبار الشمالية الرسمية المركزية أن عملية الإطلاق الأخيرة كانت تهدف للتحقق من "المواصفات التكتيكية والفنية لنظام الإطلاق الذي سيتم تسليمه إلى وحدات الجيش الشعبي".

وأكد ري بيونج تشول نائب رئيس حزب العمال الحاكم، الذي قاد اختبار الإطلاق أن عملية نشر النظام تعد "عملا حازما وله أهمية كبيرة"، وحدد المهام المتعلقة بتسليم النظام، وفقا للوكالة.

وتعد عملية الإطلاق هذه الرابعة من نوعها هذا العام، باستثناء تدريبات المدفعية صغيرة النطاق، ويسعى الشمال إلى تعزيز قدراته الدفاعية في ظل توقف المحادثات النووية بينه وبين الولايات المتحدة في أعقاب انهيار قمة هانوي في فبراير من العام الماضي دون التوصل إلى اتفاق.