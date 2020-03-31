صور.. تطهير وتعقيم شوارع قرية الهياتم بالغربية بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا

شهدت قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية استمرار أعمال التطهير والتعقيم، وذلك عقب ظهور 5 حالات إصابة إيجابية بفيروس كورونا، على مدار اليومين الماضيين، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك الإيجابي واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية.

ورصدت "الوطن" خلال جولتها بشوارع القرية تطبيق كافة مراحل الحظر الكامل وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات فضلا عن عدم وجود حركة للمارة من المواطنين فى الشوارع الرئيسية وسط انتشار عدد من سيارات الحماية المدنية وفرق مكافحة العدوي التابعة لإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة للبدء فى تنفيذ مراحل التطهير المكثفة.

فى المقابل واصل اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالتنسيق مع عدد من ممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال البدء فى أعمال تطهير وتعقيم كافة المنازل السكنية ومداخل ومخارج وميادين القرية من خلال الدفع بفرق مكافحة العدوي المدعومة بعدد 7 سيارات مطافىء لاستخدام كافة المواد الكحولية والمطهرات اللازمة لتأمين المواطنين من كبار السن من الرجال والسيدات للوقاية من أخطار تفشي عدوى كورونا .

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بضرورة منع أى تجمعات وإلزام كافة المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح بتطبيق ساعات الحظر الحكومي وتأمين أرواح مواطني القرية المذكورة وسائر باقي مناطق السكنية بالوحدات المحلية بمراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

فى ذات السياق شدد رئيس مجلس المدينة فى تعليماته إلى مساعديه بأهمية استخدام سيارات تحمل مكبرات صوتية لحث كافة ممثلي عائلات ومشايخ القرية بأهمية الالتزام داخل منازلهم لمدة أسبوعين على الأكثر وعدم الخروج بشوارع القرية إلا للضرورة القصوى لتأمين وقايتهم ضد تفشي الوباء العالمي "كوفيد 19".

رئيس مدينة المحلة يعلن الدفع بـ 7 سيارات للوقاية من الوباء العالمي وتوفير مطهرات للمنازل مواطنين

وأشاد رئيس مجلس المدينة بدور فرق مكافحة عدوى الوباء التابعة لمديرية الصحة وممثلي مجتمع المدني في تعقيم وتطهير كافة شوارع القرية من خلال استخدام المطهرات والمواد الكحولية للتعقيم مداخل ومخارج القرية والممرات الجانبية المؤدية إلى مساكن منازل القرية خلال الساعات الأخيرة تلبية لاحتياجات المواطنين وعلى رأسهم كبار السن من الرجال والسيدات من ذوي أصحاب الأمراض المزمنة.

من ناحية أخرى أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية أوامر بأخذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية على مستوي غرف العزل المتواجدة داخل أقسام وقطاعات مستشفي الصدر بالمحلة من خلال توفير كافة الرعاية العلاجية اللازمة وإجراء كافة الفحوصات للحالات المشتبه فى إصابتها بـ كورونا.

كما شدد وكيل الصحة فى تعليماته إلى الدكتور محمد حيدر مدير مستشفي الصدر بضرورة نقل ما يقرب من 5 حالات مصابة بـ كورونا من أبناء قرية الهياتم فى سيارات إسعاف مجهزهة لنقلهم إلى الحجر الصحي بمستشفى النجيلة بمحافظة مطروح لضمان توفير الرعاية الطبية والعلاجية لهم خلال المرحلة المقبلة.

وأعطى "حميدة" توجيهاته إلى الدكتور هشام شيحة مدير الطب الوقائي بالمستشفيات العامة على أهمية تفعيل دور أقسام الاستقبال والطوارىء وتوفير كافة وسائل التعقيم والمطهرات اللازمة بساحات استقبال المرضى المترددين يوميا على مستوى كافة المستشفيات.