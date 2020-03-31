خبير اقتصادي: القروض الميسرة هي الحل الأسهل لتعويض المتضررين من كورونا

قال محسن عادل الخبير الاقتصادي، إن القروض الميسرة دون فوائد هي الحل الأسهل لتعويض الفئات المتضررة من أزمة كورونا.

وأضاف عادل خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "ON E": "منذ 2016 وبداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي حتى اليوم وصلنا إلى ما كنا نتوقعه باستثناء التشوه الضخم المتمثل في العمالة غير المنتظمة".

وتابع: "العمالة غير المنتظمة نسبتها كبيرة وعدد كبير من الناس بتعتمد في أكل عيشها على اليومية، والدولة في حدود إمكانياتها عملت الشبكة الموجودة حاليا وبيانات للعمالة ورصدت مبلغ 500 جنيه لكل عامل".

وأكد أن مبلغ الـ500 جنيه سيكون خطوة أولى ولن تكون الأخيرة،: "مقدمكش غير بديلين الأول منطقي والثاني صعب، الأول إن الناس اللي هتتضرر تقدملهم قروض تسددها على فترات زمنية من سنة لسنتين دون فوائد أو فوائد مخفضة للغاية، ولن تكون بضمانات ولكنها ستكون ببطاقة شخصية وحصل ده في دول كتير على مستوى العالم".

وتابع: "فيه دول حاليا بتدرس سندات كورونا عشان تمول أنشطة اقتصادية أو تقدم قروض لهذه الفئة بفوائد قليلة جدا عشان تقدر تقومهم، ولازم ناخد بالنا من المديونين بتوع التمويل متناهي الصغر".

وأشار إلى أن عدم تأجيل قروض المشورعات متناهية الصغر إلى الآن، يرجع إلى أن الدائنين كثر سواء الدولة أو جميعات أو الشركات.