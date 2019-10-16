قال الخبير الاقتصادي محسن عادل الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار، إن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا تقدم فرصة جيدة لمصر لجذب الاستثمارات نظرًا لتمعتها بالاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه خلال الفترة الماضية التقى مستثمرين من كوريا واليابان بالرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مناقشة الاستثمار في مصر مشيرًا إلى أن معدل النمو في هذه الدول بالسالب بينما يبلغ معدل النمو في مصر 5.7%.

وأوضح عادل أنه طبقًا لصندوق النقد الدولي فإن مصر من أكبر الاقتصاديات نموًا ومن المتوقع أن تظل تنمو لعام 2030.