فيديو.. خطة مستشفى جامعة المنصورة للوقاية من فيروس كورونا

أذاع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، تقريرًا عن خطة مستشفى جامعة المنصورة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، إنه جرى رفع أكثر من 11 ألف محاضرة للطلاب للتعليم عن بعد، و60 ألف طالب تفاعل مع المحاضرات، و2.5 محاولة دخول للطلاب.

وأضاف عبدالباسط، أن أطباء من جامعة المنصورة انضموا لأطباء مستشفيات العزل للمساعدة ومواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد حجازي القائم بعمل المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، إنه الجامعة تتعاون بشكل كامل مع وزارة الصحة بشكل كامل بفيروس كورونا، مضيفا: "جاهزون لاستقبال مشتبه فيهم ومصابين بالفيروس، والمكان مجهز لحين الاحتياج".

وأضاف الدكتور خالد الطوخي مدير مستشفى الحالات الحرجة بجامعة المنصورة، أنه جرى نقل المرضى بمستشفى المنصورة، لأماكن أخرى لإخلاء 7 طوابق المخصصة، لتقييم العدوى التنفسية الفيروسية ضمن إجراءات فيروس كورونا.