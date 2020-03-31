استشاري تنمية مستدامة يكشف الوجه الإيجابي لكورونا: تقليل التلوث

كشف الدكتور وليد منصور استشاري التنمية المستدامة ومدير برنامج المناخ والطاقة بمؤسسة فريدرش ايرث الألمانية، عن الوجه الإيجابي لأزمة كورونا.

وقال منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، إنه يتمنى أن تحدث صحوة بيئية في المجتمعات، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت 27 مليون ميجا وات كهرباء مما يعني عدم اصدار 11.7 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.

وطالب منصور بترشيد استهلاك مواد التعقيم والتطهير، خاصة الكلور والكحول بسبب زيادة استخدامها، محذرا من إساءة استخدام مواد التطهير والتعقيم والإصراف فيها.

وطالب منصور بتغيير أسلوب التعامل مع البيئة سواء بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمعات والدول كاملة، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا ساهمت في تنقية وتنظيف الجو.