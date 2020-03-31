محسن عادل يقدم روشتة اقتصادية لما بعد تجاوز أزمة كورونا

دعا محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إلى تشكيل لجنة وطنية لجذب وتسويق الاستثمارات فى مصر، داخليا وخارجيا.

وقال عادل خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "on e"، إنه من الضروري طرح مبادرات لتنشيط جذب الاستثمارات بعد تداعيات فيروس كورونا المستجد، "لازم نصع استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات في مصر، في مرحلة ما بعد كورونا".

وتابع: أن هذه الاستراتيجية ستعتمد على تشكيل لجنة وطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر داخليا وخارجيا، على أن تتضمن اللجنة الوزارات، والهيئات، والمراكز والبرامج الحكومية، لمحاولة وضع آليات معينة للنهوض بالاقتصاد.

واستطرد: أنه من الضروري إطلاق منصة "استثمر في مصر" كهوية استثمارية وطنية موحدة، لتسويق وجذب الاستثمارات وكذلك تشكيل مجلس جديد للتجارة الإلكترونية في مصر، وإنشاء مركز معلومات موحد بهيئة الاستثمار، كأداة استراتيجية توظف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ورفع جودة مخرجات عميات الهيئة العامة للاستثمار.