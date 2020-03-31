"الصحة" ترد على فيديوهات إيناس عز الدين: فتحنا تحقيقا في الواقعة

رد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على ما نشرته الفنانة إيناس عز الدين، المحجوزة في مستشفى حميات إمبابة، وشكت في فيديو لها على صفحتها الشخصية على الموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن هناك بٌرص برفقتها داخل الغرفة.

وقال "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، إن إيناس عز الدين اشتكت من وجود حشرة داخل الغرفة بالمستشفى، وعلى الفور تم إرسال الفيديو لرئيس الطب الوقائي وفتح تحقيق في الواقعة، والتأكد من مدى صحة الفيديو.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه تردد أقاويل إنه طلب منها مبالغ مالية، وهذا أمر غير صحيح، حيث إن الخدمة تقدم في كل المستشفيات المخصصة لها مجانًا لكل المواطنين، مناشدًا المواطنين: "محتاجين في هذا التوقيت بالذات دعم للفرق الطبية، خاصة اللي في مستشفيات حميات إمبابة والعباسية".

وأشار إلى أن المستشفيات تتحمل فوق طاقتها، حيث يتردد يوميًا 2000 مريض للاطمئنان عن نفسه من فيروس كورونا: "الأطقم الطبية دي والعمال والفنيين والتمريض، كلهم مش بيناموا عشان يقدموا الخدمة على أكمل وجه، نطمع من المواطنين إنهم يقدروا ده، لأن التقدير المعنوي أهم من التقدير المادي".