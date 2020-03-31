"التضامن": الشكاوى أو الاستعلام عن "تكافل وكرامة" إلكترونيا لعدم التجمعات

قال الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قررت تعليق الخدمات التي تقدم للجمهور بشكل مباشر تفعيلا لقرار رئيس الوزراء، موضحا أن التظلم لبطاقات "تكافل وكرامة" إلكترونيا، وجرى تصميم بوابة إلكترونية يستطيع من خلالها المتظلم من قرار وقف البطاقة.

وأضاف، خلال اتصال عبر الفيديو "كونفرانس"، ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه سيجري إضافة 100 ألف مستفيد بـ"تكافل وكرامة" الشهور المقبلة وسيجري وضع أسماء المقبولين، وهم حوالي 60 ألف حتى الآن، بالموقع الإلكتروني، نظرا لصعوبة تسليم البطاقات الذكية حاليا لعدم إحداث تجمعات بشرية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي أنه عند تأكد المستفيد من قبوله بـ"تكافل وكرامة"، يستطيع من خلال الرقم القومي من استلام المبالغ المخصصة له عبر مكاتب البريد.