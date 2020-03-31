شوقي: تعليق الدراسة حمى الكثيرين من كورونا.. وأعداد الإصابة معقولة

أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كيفية تحويل محنة فيروس كورونا وتعليق الدراسة لمنحة، كما قارن بين أعداد الإصابات في مصر وغيرها من دول العالم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news".

وقال "شوقي"، إن فيروس كورونا تكمن خطورته في سرعة وسهولة انتشاره، كما أنه قد يأتي لشخص دون أعراض ويتسبب ذلك في إصابة غيره، لذلك كانت كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمجابهة الفيروس حكيمة، "فيه مباراة واحدة كرة قدم في إيطاليا تسببت في إصابة 40 ألف شخص بكورونا"، لذلك يرى أن قرار تعليق الدراسة حمى الكثيرين.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن نسب الإصابات في مصر حتى الآن بالفيروس معقولة، متمنيا الاستمرار على ذلك، من خلال الالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الحكومة والجهات المعنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن ما تقوم به الوزارة حاليا من منصات رقمية ومكتبات إلكترونية سيعود بالنفع الكبير خلال الأشهر المقبلة.

وأشار الوزير، إلى أن الفترة الحالية تُعد تحدي للجميع، ويجب التعاون مع بعضنا البعض للمرور بالأزمة بالوعي والإيمان، مناشدا من أولياء الأمور مساعدة في ذلك، "إحنا بنحاول نحط على موقع الوزارة والصفحات الرسمية على السوشيال ميديا كل ما هو جديد، وضعنا مناهج كافة السنوات الدراسية المقررة في الترم الثاني".

وتابع: "إن شاء الله يوم الخميس نطلع ونشرحها للناس بداية كل مقرر ونهايته بالتفصيل، ونقول للناس يعني إيه مشروعات بحثية وإزاي تتعمل وهتتقدم لمين، لازم نقلب الحاجة السلبية لحاجة إيجابية بقدر الإمكان".