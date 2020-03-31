وزير المالية: نقف بقوة وراء الأطقم الطبية.. يقودون مصر في معركة مصيرية

أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بجهود الأطقم الطبية ووقوفهم في الصفوف الأمامية في مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي يُربك دول العالم الفترة الحالية، موضحا أن وزارة المالية تقف بقوة خلف وزارة الصحة والعاملين بها، "يقودون مصر في معركة مهمة ومصيرية".

وأضاف "مُعيط"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "التليفزيون المصري"، أن العالم الآن بالكامل في تحدي رهيب جدا مع فيروس كورونا، متوقعا أن يتغير شكل العالم كافة عقب الانتهاء من هذه الجائحة، وقال: "نأمل أن تنتهى هذه الأزمة قريبا، وبعد هذا الفيروس العالم سيكون مختلفا".

وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة تولي مطالب وزارة الصحة أولوية قصوى ثم احتياجات المواطنين وتوفيرها لشهور عدة قادمة، فضلا من تلاشي عقبات ما بعد فيروس كورونا على كافة القطاعات.