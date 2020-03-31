"الأرصاد": رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم، طقس معتدل نهارا مائل البرودة ليلا والرياح نشيطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بالسواحل الشمالية الغربية.

وأضاف الخبراء أنّه يسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة العظمى 27 والصغرى 20

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 18

مطروح العظمى 21 والصغرى 16

سوهاج العظمى 33 والصغرى 17

قنا العظمى 35 والصغرى 19

أسوان العظمى 37 والصغرى 20

مكة العظمى 37 والصغرى 24

الرياض العظمى 30 والصغرى 20

المدينة المنورة العظمى 35 والصغرى 20

المنامة العظمى 25 والصغرى 21

أبو ظبي العظمى 28 والصغرى 21

بيروت العظمى 24 والصغرى 15