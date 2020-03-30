الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا وسط رياح نشطة على القاهرة الكبرى

توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الاثنين، طقسا معتدلا نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى، كما يشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا مائل شديد البرودة ليلا، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

بينما السواحل الشمالية الغربية، فمن المتوقع أن تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، و الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين

القاهرة العظمى 29 والصغرى 15

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 14

مطروح العظمى 29 والصغرى 15

سوهاج العظمى 32 والصغرى 15

وقنا العظمى 32 والصغرى 16

أسوان العظمى 32 والصغرى 18

مكة العظمى 36 والصغرى 22

المدينة المنورة العظمى 32 والصغرى 18

المنامة العظمى 25 والصغرى 21

الدوحة الكبرى 28 والصغرى 19

القدس الكبرى 20 والصغرى 12

بغداد الكبرى 24 والصغرى 18