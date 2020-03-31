"كان بينضف الطبنجة".. عامل يطلق النار على رأس زوجته في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها صباح اليوم الثلاثاء، بطلق ناري في الرأس إثر عبث زوجه بطبنجة داخل منزله بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد ورود بلاغ من مستشفى العسيرات المركزي بوصول "سما.غ.أ" 32 عاما ربة منزل تقيم قرية الرشايدة "جثة هامدة"، إثر إصابتها بطلق ناري بالرأس "فتحتي دخول وخروج".

وبالانتقال إلى مكان الواقغة والفحص وسؤال زوجها "محمد.ث.ا" 36 عاما صاحب معرض سيراميك يقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيامه بتنظيف فرد محلي الصنع ملكه بالمنزل عبث أحد أنجاله به فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابة المذكورة ووفاتها.

وأشارت تحريات وحدة مباحث المركز إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المذكور، وأنه حال تنظيفه لسلاح ناري عبارة عن طبنجة ماركة حلوان عيار 9 ملي، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابة المذكورة ووفاتها، وجرى ضبط السلاح بإرشاده، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.