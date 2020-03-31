125 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات في كوريا الجنوبية

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، اليوم، إلى 9786 حالة متأثرة بحالات الإصابة الجماعية في مستشفى في دايجو وكنيسة وسول.

وصرحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأنّ عدد المصابين ارتفع لـ125، فيما وصل عدد الوفيات إلى 162 بزيادة 4 حالات عن العدد المسجل يوم أمس.

ومن بين المصابين الجدد، تم تسجيل 60 حالة في دايجو، حيث اكتشفت 58 حالة إضافية في مستشفى ميجو الثاني في المدينة.

وتم تأكيد إصابة 24 شخصا في سول، بينهم مصابون في كنيسة مامين، وحالات وافدة من الخارج.

وفي مناطق أخرى، سجلت 13 حالة في إقليم كيونجكي و6 في إنتشون وحالتان في دايجون وإقليم كيونجسانج الشمالي، وحالة واحدة في بوسان وإقليم تشونج تشيونج الجنوبي وإقليم كيونج سانج الجنوبي.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة من خلال إجراءات الحجر الصحي على الوافدين 15.

وسجل العدد الكلي لحالات الإصابة المؤكدة 6684 في دايجو و1300 في إقليم كيونج سانج الشمالي.

وخضع ما مجموعه 410.564 شخصا لفحوصات كورونا بما يشمل المصابين المؤكدين، وظهرت نتيجة اختبار 383.886 منهم سلبية. ويجري حاليا فحص 16.892 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى