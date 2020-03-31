عاجل.. كوريا الجنوبية تُعلن تسجيل 125 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 9786، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، حالة الطوارئ الصحية العامة للاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت قيادة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، في بيان، نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن منظمة الصحة العالمية رفعت التحذير من كورونا إلى درجة مرتفع جدا كما رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى تحذير السفر حول العالم إلى أعلى مستوى، لذا فقد "أعلنا حالة الطوارئ الصحية العامة مع تزايد احتمال التعرض لمرض كوفيد 19".