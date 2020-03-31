الولايات المتحدة تجدد 4 قيود على البرنامج النووي الإيراني 60 يوما

قررت الولايات المتحدة تجديد 4 قيود على البرنامج النووي للنظام الإيراني لمدة 60 يومًا إضافية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم، إن توسع إيران المستمر في الأنشطة النووية أمر غير مقبول ويعتبر من بين أكبر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

ونوهت بما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا العام، من أنه لن يتم السماح أبدًا لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لتقييد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.

وأكدت المتحدثة أن بلادها ستستمر في مراقبة جميع التطورات في البرنامج النووي الإيراني عن كثب منوهة إلى إمكانية تعديل هذه القيود في أي وقت.