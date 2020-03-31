الليلة.. تكريم مهران وعطية وبيومي بمهرجان المسرح العالمي "أون لاين"

أعلنت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع المنظمة لمهرجان المسرح العالمي أون لاين في دورته الأولى التي تحمل اسم الفنان الراحل جورج سيدهم، عن تكريم عدد من الرموز المصرية والعربية عقب انتهاء العرض الأخير في المهرجان، مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن جانبه، قال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، إن ختام الدورة الأولى سيشهد تكريم عدد من الرموز المسرحية "أون لاين"، وكذلك توزيع شهادات مشاركة للفرق التي قدمت عروضها في المهرجان.

وأضاف أن المكرمين من مصر هم الكاتب المسرحي سامح مهران، الناقد المسرحي حسن عطية، المهندس عماد بيومي رئيس مجلس إدارة مؤسسة حراء وأمين عام المهرجان، ومن الدول العربية تكريم الناقدة المسرحية الجزائرية د. جميلة مصطفى مديرة مركز تنظيم وتوزيع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة الجزائرية، والمخرج التونسي نوار الضويوى رئيس مهرجان ربيع الوفاء للمسرح العربي، والمخرج العراقي كريم خنجر مدير معهد الفنون الجميلة بغداد الكرخ، ورئيس ومؤسس مهرجان بغداد لمسرح الشارع الدولي، والمخرج العراقي مهند العميدى الأستاذ بمعهد الفنون الجميلة بمحافظة الديوانية، وكذلك المخرج المغربي مروان الجرفي رئيس مهرجان أضواء الخشبة الوطني للمسرح.