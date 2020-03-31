"فوده" يناقش مع رئيس الهيئة العامة للتخطيط تطوير شرم الشيخ

ناقش اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور طارق محمد فاروق، خبير التطوير المؤسسي بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الوسائل المقترحة للإطار المؤسسي لمدينة شرم الشيخ، عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه يوجد خمس بدائل مقترحة لتطوير الإطار المؤسسي الحالي للمدينة، بالتعايش مع فكرة شرم الشيخ الخضراء، ونسعى لدى كافة القيادات المعنية بالدولة، لجعل مدينة شرم الشيخ جاذبة لكافة أنواع الاستثمار.

من جهة أخرى، ناقش المحافظ اليوم، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، مع عدد من الخبراء، ضمت أسر إسماعيل، وخلود سعد، ودنيا حامد، النظام الجغرافي لمحافظة جنوب سيناء "منظومة البوابة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء"

كما استعرض المحافظ قاعدة البيانات المركزية التي تضم بيانات إدارات التفتيش والمتابعة، الرصد البيئي، بيانات المركز التكنولوجي، تنشيط السياحة، ادارة حماية املاك الدولة، و بعض التطبيقات الخاصة بالمنظومة الجغرافية مثل المرافق ومؤشرات الأداء والمتابعة، و متابعة التعاقدات وصوتك مسموع والمتغيرات المكانية، والمنظومة الجغرافية عين المواطن.

ووجه المحافظ بضرورة الانتقال إلى المنظومة الجغرافية وتفعيلها بالجهاز الإداري بالمحافظة.شارك في اللقاء المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة.