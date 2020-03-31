روسيا: غالبية الإصابات الجديدة بكورونا سجلت في موسكو

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم، تسجيل 8 وفيات و500 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين في عموم روسيا، ارتفعت إلى 2337 شخصا.

وذكر بيان للمركز الروسي، أن معظم الإصابات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة موسكو 387 حالة وبطرسبورج 48 حالة، وتسجيل حالات جديدة في 22 منطقة أخرى في مختلف أنحاء روسيا، وأن عدد الوفيات بلغ 17 حالة.

وأشار البيان إلى تماثل 55 مريضا، 42 منهم في العاصمة للشفاء؛ ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 121 شخصا.