"مياه الشرب" في المنيا توزع 1500 كمامة على عمال الصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، اليوم، توزيع 1500 كمامة وجوانتي والعديد من المستلزمات الأخرى للعاملين بالصرف الصحي في كل الفروع بالمحافظة.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه بناء على تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بضرورة اتخاذ كل التدابير الاحترازية؛ للوقاية من فيرس كورونا المستجد، جرى طباعة وتوزيع أكثر من 3500 ملصق للتوعية داخل المحطات وخارجها؛ لنشر ثقافة التعامل بين العاملين داخل المحطات والتعامل مع الجمهور بالخارج للوقاية من الإصابة بالعدوى.

أضاف الشهاوى، أنه جرى تكليف مديري الأفرع بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية؛ لتطهير وتعقيم الشوارع العامة والمصالح الحكومية.